Bestuurder verongelukt in Overslag

Een bestuurder is donderdag 27 juni 2024 om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het ongeval gebeurde op de Zuiddorpseweg. Het slachtoffer is een 20-jarige man uit Westdorpe.

Voorbijgangers zagen rond 06.40 uur de auto in een sloot liggen en alarmeerde de hulpdiensten. Politie, brandweer en ambulance zijn ter plaatse gegaan maar konden niets meer doen voor het slachtoffer. De bestuurder is door onbekende oorzaak van de weg geraakt en heeft daarbij een boom geraakt en is vervolgens in de sloot beland. Verkeerspecialisten doen verder onderzoek naar de toedracht.