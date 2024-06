OM eist werkstraf monteur na instorten woning bij aanleg laadpaal

Werkstraf van 120 uur geëist

De vier bewoners, die thuis zijn, overleven wonder boven wonder, zelfs de zoon die op de eerste verdieping nog slaapt. Het Openbaar Ministerie eiste vandaag in de rechtbank in Almelo een werkstraf van 120 uur tegen de 41-jarige monteur uit Rotterdam omdat hij dermate onvoorzichtig te werk is gegaan dat de ontploffing hem te verwijten valt: “Met één klap is alles weg, de woning, de privé-eigendommen en alles waar het gezin zich veilig en thuis voelde”, stelt de officier van justitie.

Gat in muur geboord

Die ochtend begint de Rotterdammer met de aanleg van de laadpaal buiten op de oprit tegen de muur van het huis. Daarvoor moet een kabel worden getrokken richting de meterkast in de aangrenzende garage. Zonder de situatie gedegen te inspecteren of navraag te doen, boort de man een gat door de muur, richting de kruipruimte onder de garagevloer.

Kruipruimte stroom vol gas

Juist daar bevindt zich een gasleiding, die wordt doorboord. Terwijl er gas vrij komt en zich verspreidt door de kruipruimte staat in de woning de houtkachel aan, die lucht aanzuigt vanuit de kruipruimte. Uiteindelijk ontstaat, zo blijkt uit onderzoek, op deze manier de explosie.

Vier slachtoffers onder het puin

Alle vier de slachtoffers komen onder het puin terecht, drie bewoners moeten door de brandweer onder het puin uit worden gehaald. Eén van hen zit urenlang bekneld. De monteur wordt verderop in de straat in verwarde toestand aangetroffen. “Deze zaak kent alleen maar verliezers”, aldus de officier van justitie vandaag voor de rechtbank in Almelo tijdens de motivering van de strafeis. “Maar toch is het belangrijk dat we hier vandaag in de rechtbank zijn. Want hoewel de verdachte zelf ook lang in shock is geweest, is het OM wél van oordeel dat de ontploffing is veroorzaakt door zijn fouten.”

Al zestig laadpalen geïnstalleerd

Voor deze verdachte, die sinds 2012 werkzaam is in de elektrotechniek en al zo’n zestig laadpalen installeerde, geldt volgens het OM wat in het strafrecht de garantenstellung heet: van sommige personen mag in bepaalde situaties een grotere verantwoordelijkheid worden verwacht, vanwege specifieke kennis en/of vaardigheden: “Omdat verdachte is ingehuurd als monteur –via een betrouwbaar bedrijf- en hij over de nodige opleidingen en papieren beschikte, worden aan hem hogere zorgvuldigheidseisen gesteld met betrekking tot dergelijke werkzaamheden.”

Schuld

Er is, zo concludeert het OM, sprake van aanmerkelijke verwijtbare onvoorzichtigheid en dus van schuld. De officier van justitie: “Het zou een ongeluk zijn geweest wanneer de tekeningen van de woning niet zouden kloppen, als alles was gecheckt, de kruipruimte was bekeken en er onderzoek was gedaan naar de ligging van de leidingen. Als er dan nog steeds uit onverwachte hoek iets was gebeurd dan was het een ongeluk. Nu is dat niet het geval.”