Het Notarieel: groeikansen voor kandidaat-notarissen

Er is goed nieuws voor kandidaat-notarissen: het notariaat verkeert in zwaar weer. Is dat goed nieuws? Ja, voor hen wel, want: zij zijn de oplossing. Kleine kantoren verdwijnen, de beroepsgroep vergrijst en er zijn problemen met opvolging. En dus liggen er kansen voor jonge kandidaat-notarissen die willen doorgroeien. We spraken Peter Fijn, oprichter en adviseur van Het Notarieel, en kandidaat-notaris Irtza Mahmood over de uitdagingen, de kansen en de toekomst van het vak notaris.

Een nieuwe generatie notarissen

"Veel notarissen gaan de komende jaren met pensioen, terwijl er onvoldoende jonge opvolgers klaarstaan. Dat kan gevolgen hebben voor de rechtszekerheid in Nederland," stelt Peter Fijn. Hij benadrukt dan ook dat jonge kandidaat-notarissen moeten worden gestimuleerd om de stap naar notaris te zetten. "Het is daarom belangrijk dat zij zich niet alleen ontwikkelen als jurist, maar ook als ondernemer die weet hoe je een kantoor runt. Veel kandidaat-notarissen hebben een schrikbeeld bij het hebben van een eigen kantoor, de grote verantwoordelijkheden en de stress die dat met zich meebrengt omdat je er alleen voor staat. Eeuwig zonde. En ook niet nodig als je je aansluit bij een samenwerkingsverband zoals Het Notarieel.”

Ondernemerschap en praktijktraining

"De traditionele notarisopleiding bereidt je goed voor op de inhoudelijke kant van het vak, maar niet op het ondernemerschap," zegt Irtza Mahmood die sinds een aantal jaren als kandidaat-notaris werkt bij Het Notarieel. " Tijdens mijn studie Notarieel Recht heb ik verschillende stages gelopen, maar bij Het Notarieel vond ik de mogelijkheid om mijn ondernemerschap goed te ontwikkelen, zo is er een interne cursus waarin we de kneepjes van het ondernemerschap leren van praktijkexperts. Daarin gaan we onder meer in op HRM, PR & communicatie, officemanagement en controlling."

Bij Het Notarieel worden kandidaat-notarissen klaargestoomd voor het runnen van een eigen kantoor, om vervolgens samen met hen een kantoor te vinden waar hij of zij notaris kan worden onder de vlag van Het Notarieel. "Als één van onze kantoren geen opvolger heeft, kan een goed opgeleide kandidaat-notaris de kans krijgen om partner op dat kantoor te worden”, licht Peter Fijn toe. “Door het stimuleren van deze samenwerkingen blijft de toekomst van notariskantoren gewaarborgd en bieden we onze werknemers mooie doorgroeimogelijkheden. Het mes snijdt aan twee kanten.”

Veranderende werkplekken en carrièremogelijkheden

Een andere trend is dat het notariaat steeds meer verschuift richting grotere kantoren in stedelijke gebieden. "De tijd van de dorpsnotaris die alles alleen regelt, is grotendeels voorbij," zegt Peter Fijn. "In grotere kantoren is er ruimte voor specialisatie en samenwerking, waardoor kandidaat-notarissen zich kunnen ontwikkelen binnen een bredere praktijk."

Tegelijkertijd blijven er ook genoeg mogelijkheden voor (kandidaat) notarissen die liever in een kleinere setting werken. "Het is belangrijk dat jonge professionals kunnen ontdekken welke werkomgeving het beste bij hen past. Of je nu in een groot kantoor wilt werken of in een kleiner team, het kan allemaal bij Het Notarieel."

Werksfeer en arbeidsvoorwaarden

Tot slot is er nog één belangrijke pijler om talent binnen te halen en te houden: een aantrekkelijk werkklimaat. "Het notariaat heeft een stoffig imago, maar de werkelijkheid is anders," stelt Fijn. "De sector heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld, met meer aandacht voor professionele groei en een balans tussen werk en privé."

Daarnaast zijn volgens Irtza Mahmood de financiële vooruitzichten zeer gunstig: "De salarissen binnen het notariaat zijn de afgelopen jaren gestegen, waardoor de sector opnieuw concurrerend is met bijvoorbeeld de advocatuur en overheden. Ook zijn er steeds meer mogelijkheden om flexibel te werken en door te groeien tot zelfstandig notaris, vooral bij een werkgever als Het Notarieel. Zeker ook omdat steeds meer kantoren zich bij ons aansluiten."

Optimistisch

Peter Fijn kijkt dan ook optimistisch naar de toekomst van het vak en van Het Notarieel. "Het doel is om het notariaat aantrekkelijker te maken en te houden voor jonge mensen en te zorgen dat er voldoende opvolging is. Daar sluiten wij met onze nieuwe manier van opleiden en begeleiden naadloos bij aan, en met succes."