Donderdag en vrijdag tweede staking bij kunstmestfabrikant ICL, nu voor 48 uur

Medewerkers van de Amsterdamse kunstmestfabrikant ICL gaan donderdag en vrijdag voor een tweede keer staken. Vorige week dinsdag legden ze voor 24 uur het werk neer. Deze week is dat 48 uur. Ze eisen een goede loonsverhoging en een veilige werkplek, maar de directie van het bedrijf geeft niet thuis.

Thomas Dolman, bestuurder FNV Procesindustrie: ‘De medewerkers van ICL werken keihard om de oude fabriek draaiend te houden. Zij verdienen een veilige werkomgeving en een fatsoenlijke loonsverhoging. We hebben stiptheidsacties geprobeerd, we hebben een korte staking geprobeerd, maar de directie wil van geen wijken weten. Daarom gooien we nu twee dagen lang de boel plat.’

Stilte

Vakbonden FNV en CNV hebben sinds april geprobeerd een goede cao af te spreken met ICL. Na drie rondes onderhandelen kwam er een mager eindbod van de directie dat de leden van de vakbonden unaniem verwierpen. Sindsdien is het vanuit de directie oorverdovend stil. Dolman: ‘De medewerkers voelen zich niet gehoord, en zeker niet serieus genomen door hun werkgever.’

Er moet 5% en € 100 bij

De FNV eist voor het fabriekspersoneel daarom een loonsverhoging van ruim 5% en € 100 per maand. Ook moeten de salarissen voortaan meestijgen met de prijzen van de boodschappen (automatische prijscompensatie). Omdat veel van de werkzaamheden in de fabriek fysiek zwaar zijn, wil de FNV bovendien dat medewerkers die zulk werk doen de mogelijkheid krijgen om minder te gaan werken, of om te stoppen met werken.

Zo’n honderd werknemers

ICL Fertilizers in Amsterdam maakt kunstmest. Er werken zo’n honderd mensen.