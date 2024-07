Nederlandse jachtvlieger leidt coalitie voor F-16-capaciteit Oekraïne

Internationale partners

Om Oekraïne te helpen zichzelf te verdedigen tegen Rusland, leveren internationale partners binnenkort F-16’s aan het land. Nederland, Denemarken en de Verenigde Staten hebben een voortrekkersrol in deze coalitie.

Doorontwikkelen tot moderne luchtmacht

Stallmann geeft als commandant mede leiding aan deze organisatie. De coalitie is niet alleen verantwoordelijk voor het leveren van F-16’s aan Oekraïne, maar is ook betrokken bij het onderhoud, het trainen van vliegers en ondersteunend personeel, en financiering van munitie. Dit alles met als doel de Oekraïense luchtmacht op langere termijn door te ontwikkelen tot een moderne luchtmacht naar Westers model.

Totaal 24 F-16's

Nederland levert in totaal 24 F-16’s, inclusief onderdelen, bewapening en vliegvelduitrusting. Lockheed Martin verzorgt verder vliegopleidingen in Nederlandse toestellen bij het European F-16 Training Centre (EFTC) in Roemenië. De luchtmacht geeft trainingen in Nederland voor ondersteunend personeel.

Ervaren jachtvlieger

Stallmann is zelf een ervaren jachtvlieger. Hij maakte meer dan 2.500 uren met de F-16. Daarnaast heeft hij veel bestuurlijke ervaring.