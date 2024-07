Automobilist onder invloed veroorzaakt ongeval

Het ongeval gebeurde rond 20.50 uur op de N59. De bestuurder raakte op de verkeerde weghelft. De bestuurster kon de tegemoetkomende auto niet ontwijken en werd geraakt. De auto kwam in de berm terecht. Het slachtoffer zat bekneld in haar auto. Brandweermensen hebben haar uit de auto bevrijd. Haar bijrijdster raakte niet gewond. Een bestuurder van een tweede auto kon de auto wel ontwijken. Ook hij raakte niet gewond maar zijn auto heeft lichte schade. Agenten hebben een speekseltest afgenomen bij de 53-jarige man en die was positief op drugsgebruik. De man is meegenomen naar het politiebureau voor het afleggen van een verklaring en een bloedtest.