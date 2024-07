Vrouw doodgestoken in trapportaal woning Amsterdam-Noord

Vrijdagochtend is een vrouw doodgestoken in trapportaal van een woning aan de Hagenau in Amsterdam-Noord. 'Een 22-jarige Amsterdamse man is aangehouden en wordt verhoord. Zijn exacte rol en relatie tot het slachtoffer wordt onderzocht', zo meldt de politie vrijdag.

Vrouw ter plekke overleden

Rond 09.55 uur krijgt de politie een melding van een steekincident in een trapportaal van een woning aan de Hagenau. De politie gaat direct ter plaatse en treft in het trapportaal een vrouw aan met ernstige verwondingen. De politie en ambulancepersoneel verlenen direct eerste hulp. 'Helaas mocht alle medische hulp niet baten en is het slachtoffer ter plaatse overleden. Kort na het steekincident is de verdachte aangehouden', aldus de politie.

Forensische opsporing

Forensische Opsporing en de recherche zijn een onderzoek gestart naar de toedracht van dit dodelijke steekincident. De recherche komt dan ook graag in contact met getuigen van dit ernstige incident. Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam van de politie graag met u in contact.