1 op de 5 Nederlanders ging in 2023 niet op vakantie

In 2023 gingen Nederlanders van 15 jaar of ouder gemiddeld 2,5 keer op vakantie. Dat zijn in totaal 37,6 miljoen vakanties. Niet iedereen ging op vakantie, ruim 19 procent bleef thuis. In 2020, het eerste jaar van de coronacrisis, was dit 32 procent. Het aantal thuisblijvers daalde vanaf 2021 weer. Een derde van degenen die niet op vakantie gingen, gaf als reden hiervoor dat ze liever thuis bleven. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit het CBS Vakantieonderzoek.