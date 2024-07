Man overleden na zware mishandeling op parkeerplaats in Rotterdam

Overleden

'Hij werd in zorgwekkende toestand overgebracht naar een ziekenhuis waar hij dinsdagochtend vroeg aan zijn verwondingen overleden. Er is nog niemand aangehouden', aldus de politie.

Zorgwekkende toestand liggend op de grond

Maandagavond even na 22.30 uur werd het alarmnummer gebeld vanwege een mishandeling waarbij een man ernstig gewond was geraakt. Hulpverleners vonden de man in zorgwekkende toestand liggend op de grond. In eerste instantie leek het op een steekincident, maar op basis van de eerste bevindingen van het onderzoek kan nog niet worden geconcludeerd dat er daadwerkelijk is gestoken. Nader onderzoek moet dit uitwijzen.

Parkeerplaats

De mishandeling vond plaats op een parkeerplaats op de De Klerkstraat. Bij de mishandeling zijn mogelijk meerdere personen betrokken Deze zijn weggevlucht. Ondanks een zoeking in de omgeving zijn deze verdachten niet meer aangetroffen. Er is nog niemand aangehouden. Een politieonderzoek is gestart. Er is onder andere sporenonderzoek verricht door de Forensische Opsporing en er zijn getuigen gehoord.