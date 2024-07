Drugsjager Zr.Ms. Groningen doet zesde vangst sinds april

228 kg cocaïne

'Het patrouilleschip hield een snelle drugsboot met 8 opvarenden aan. Zij hadden 228 kilo cocaïne bij zich. De vangst was op 26 juni, maar is vandaag pas bekendgemaakt', aldus het ministerie.

Patrouillevliegtuig

Het patrouillevliegtuig Dash-8 van Kustwacht Caribisch gebied spotte de drugsboot in de Caribisch zee in de nacht van 25 op 26 juni. Zr.Ms. Groningen was op dat moment al in de buurt. Het schip kwam direct in actie. Na een achtervolging werden de verdachten en de in beslag genomen lading cocaïne overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht.

Hulp van helikopter

Bij de operatie kreeg Zr.Ms. Groningen hulp van de aan boord gestationeerde Amerikaanse kustwachthelikopter en 2 snelle FRISC-onderscheppingsvaartuigen. Op deze boten zaten het Nederlandse Fleet Marine Squadron en medewerkers van de Amerikaanse kustwacht.

Zesde drugsvangst

De nieuwe drugsvangst is de zesde sinds begin april. Toen nam Zr.Ms Groningen de taken als stationsschip in het Caribisch gebied over van Zr.Ms Holland. Het patrouilleschip wordt niet alleen ingezet voor counterdrugsoperaties. Zr.Ms Groningen ondersteunt ook de Kustwacht Caribisch Gebied bij humanitaire operaties.