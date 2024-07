Verdachte aangehouden na schietincident in Leeuwarden

De politie doet onderzoek naar een schietincident nabij de Oude Oosterstraat in Leeuwarden. Één persoon raakte hierbij gewond, het gaat om een 20-jarige man uit Leeuwarden. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. We hebben één verdachte aangehouden, een 19-jarige man uit Leeuwarden.

Rond 22:50 uur kreeg de politie melding van een geweldsincident aan de Oude Oosterstraat in Leeuwarden. Al snel kregen ze informatie dat daarbij ook geschoten zou zijn. In de straat Zwitserswaltje troffen ze het slachtoffer aan. Het slachtoffer is direct overgebracht naar het ziekenhuis. Kort na het incident heeft de politie een verdachte aangehouden. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Onderzoek

De politie is direct na het incident begonnen met een sporenonderzoek. Ook hebben ze gesproken met meerdere getuigen en hebben camerabeelden veiliggesteld. Het is nog niet bekend wat de toedracht van het schietincident is geweest.