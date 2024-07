'Bijna driekwart van de Nederlanders heeft poepschaamte'

Een grote boodschap doen buiten de deur? Liever niet! 73,8% van de Nederlanders vermijdt poepen buiten de deur. 60,6% doet dit alleen als het écht niet anders kan en 13,2% doet zelfs helemaal nooit een grote boodschap buitenshuis. Dit en meer blijkt uit ‘Het Grote WC-onderzoek' van Sanitairwinkel. In samenwerking met bureau Panel Inzicht ondervroegen zij 1.200 Nederlanders naar hun WC-gewoontes.

Onder vrouwen heerst er over het algemeen vaker poepschaamte dan onder mannen. Zo heeft 76,3% van de vrouwen moeite met poepen buiten de deur, tegenover 71,1% van de mannen.

Dit zijn de meest ongemakkelijke situaties

Veel Nederlanders vinden het ongemakkelijk om buiten de deur een grote boodschap te doen. Maar wat zijn dan eigenlijk de ongemakkelijkste poepsituaties? Dat blijken WC-hokjes te zijn met een open boven- en onderkant. Bij dit soort cabines zijn WC-geluiden namelijk extra goed hoorbaar.

Ook tijdens een date of in een openbare ruimte zoals een restaurant, museum of evenement doen Nederlanders liever geen grote boodschap. De meest ongemakkelijke toiletsituaties om een grote boodschap te doen zijn als volgt:

Een niet volledig afgesloten toilet (bijvoorbeeld een ‘open hokje’): 89,6% van de Nederlanders vindt dit ongemakkelijk

Op een date: 82,8% van de Nederlanders vindt dit ongemakkelijk

In een openbare ruimte (restaurant, musea, evenement, etc.): 71,4% van de Nederlanders vindt dit ongemakkelijk

Bij een vriend(in) thuis: 71,1% van de Nederlanders vindt dit ongemakkelijk

Op school: 70,6% van de Nederlanders vindt dit ongemakkelijk

Bij je schoonouders: 63,9% van de Nederlanders vindt dit ongemakkelijk

Op het werk: 61,6% van de Nederlanders vindt dit ongemakkelijk

Als je partner in de buurt is: 45,9% van de Nederlanders vindt dit ongemakkelijk

Mannen met kinderen zitten het langst op de pot

32,1% van de mannen heeft langer dan 5 minuten nodig om een grote boodschap te doen. Vooral mannen met thuiswonende kinderen zijn vaak ‘langpoepers’: 36% van hen neemt langer dan 5 minuten de tijd om een grote boodschap te doen.

Ter vergelijking: onder Nederlandse vrouwen ligt het percentage langpoepers een stuk lager. Slechts 24,2% zit langer dan 5 minuten op de WC bij het doen van een grote boodschap. Bij vrouwen met thuiswonende kinderen ligt dit percentage nog lager: 23,6%.