Motorrijder crasht op viaduct aan de Molendijk in Berlicum

Terwijl het Nederlands elftal het woensdagavond opnam tegen Engeland in de halve finale van het EK voetbal vond er rond 21.00 uur een eenzijdig verkeersongeval plaats op de Molendijk in Berlicum.

Vangrail

Een motorrijder reed in een bocht van het viaduct over de Zuid-Willemsvaart en de N279 rechtdoor tegen de vangrail aan. Door de botsing werd de motorrijder voorwaarts van zijn motorfiets gelanceerd en kwam meters lager op het schuine talud terecht.

Brandweer en ambulance

Ambulancepersoneel kreeg assistentie van de brandweer om de gewonde motorrijder veilig naar beneden te krijgen. Men maakte hiervoor gebruik van een zogeheten redbrancard.

Motorrijders

De motorrijder reed niet alleen, de andere motorrijders ontfermden zich over hun maat en waarschuwden de hulpdiensten. Vermoedelijk was de laagstaande zon de oorzaak dat de man de bocht over het hoofd zag. De motorrijder is met onbekende verwondingen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.