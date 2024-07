Grote hoeveelheid goederen in beslag genomen die hennepteelt mogelijk maakt

Tijdens het doorzoeken van twee panden in Alkmaar heeft de politie op woensdag 10 juli een grote hoeveelheid hennep-gerelateerde goederen, de boekhouding en meerdere voertuigen in beslag genomen. De panden zijn op last van de burgemeester door de gemeente gesloten.

Na uitvoerig onderzoek zijn de panden aan de Kamerlingh Onnesstraat en Schermweg in Alkmaar doorzocht. Er is een grote hoeveelheid goederen in beslag genomen die grootschalige hennepteelt mogelijk maakt.

In beslag genomen zijn onder andere een grote hoeveelheid,

koolstoffilters,

kweekbakken,

assimilatielampen,

led verlichting,

stekblokjes,

groei en bloeimiddelen,

3 voertuigen

en de boekhouding.

Sinds 2015 is het verboden om grootschalig producten te verkopen die de hennepteelt faciliteren. Kweekpotten en potgrond zijn op zichzelf gewoon legaal te koop, maar in combinatie met andere grondstoffen en goederen, die nodig zijn om hennepteelt op grote schaal te realiseren, is dit strafbaar.