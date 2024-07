Politieman krijgt strafontslag na discriminerende uitlatingen op sociale media

Disciplinaire bestraffing

'Dit zware besluit is afgestemd met de Adviescommissie Grondrechten en Functie-uitoefening Ambtenaren (AGFA), die geen bezwaar zag in het voorgenomen besluit tot disciplinaire bestraffing', aldus de politie.

Discriminerend

Na melding dat een politiemedewerker van de eenheid Den Haag zich op ongepaste wijze (discriminerend) had uitgelaten op social media werd in maart 2023 een onderzoek gestart. Zijn uitingen konden als stigmatiserend, discriminerend, kwetsend, beledigend en als aanzettend tot geweld worden opgevat. In december 2023 is aan de medewerker het voornemen tot strafontslag medegedeeld.

Strafontslag

Dit strafvoornemen is in februari 2024 voor advies voorgelegd aan de Adviescommissie Grondrechten en Functie-uitoefening Ambtenaren (AGFA). Het AGFA oordeelde dat er geen bezwaar bestaat om vanwege de uitingen een disciplinaire straf op te leggen. Op 25 juni 2024 heeft de eenheidschef van Politie Den Haag de betrokken medewerker met onmiddellijke ingang strafontslag verleend.

'Zwaar middel'

'Strafontslag is een zwaar middel en is een direct gevolg van het online gedrag van deze medewerker. Wij willen een politie zijn voor iedereen. Wat hier gebeurde is schadelijk voor burgers, het vertrouwen in de politie en voor het contact dat onze collega’s hebben met eenieder in de samenleving', Stelt eenheidschef Karin Krukkert.

'Niet langer plaats in onze organisatie'

Het jaren achter elkaar uiten van discriminerende, beledigende en kwetsende berichten via een openbaar toegankelijk account op social media past niet bij de normen en waarden die wij als politie nastreven. Daarom is er voor deze medewerker niet langer plaats in onze organisatie', aldus Krukkert.