Zwarte Cross 2024 volledig uitverkocht

De afgelopen jaren was de Zwarte Cross steeds al uitverkocht op de dag dat de kaartverkoop van start ging in november. Dit jaar gold dat zoals vanouds voor de vrijdag-, zaterdag-, zondag- en campingtickets. De verkoop van de donderdagtickets duurde echter langer, omdat die nieuw zijn: dit jaar verwelkomt de Zwarte Cross voor het eerst dagbezoekers op donderdag. Voorheen was die dag alleen toegankelijk voor campingbezoekers, maar vanaf deze editie is het een volwaardige festivaldag met muziek, theater en stunts. Bezoekers krijgen een programma voorgeschoteld dat varieert van Connie Palmen tot Billenschudden Sletjes Disco en van Toeter Thijs tot Armin van Buuren.

Wie nu nog aan Zwarte Cross-kaarten wil komen, maakt nog wel goede kans via TicketSwap. Op het moment van schrijven worden daar enkele honderden dag- en campingkaarten aangeboden en volgens de bekende festivaltraditie zullen dat er de komende uren tot dagen nog meer worden. Organisator De Feestfabriek benadrukt dat tickets die aangeboden worden via Marktplaats, social media of andere ticketaanbieders, afkomstig kunnen zijn van louche figuren en oplichters. TicketSwap is de enige manier om aan kaarten met 100% geldigheidsgarantie te komen.