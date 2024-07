1 op de 3 huishoudens krijgt woning niet koel op warme dagen

In 2023 zei 34 procent van de huishoudens in Nederland dat ze hun woning niet voldoende kunnen koelen op warme dagen. Vooral huishoudens in huurwoningen, flats en oudere woningen hebben hier moeite mee. ’s Avonds en/of ’s nachts de ramen openzetten is de meest genoemde manier om de woning te koelen. Dit meldt het CBS op basis van het onderzoek Belevingen 2023.

Meer dan de helft (55 procent) van de huishoudens in een private huurwoning kan de woning naar eigen zeggen niet voldoende koelen op warme dagen. 46 procent van de huishoudens in een sociale huurwoning krijgt de woning niet koel. Huishoudens in een koopwoning hebben hier het minst vaak moeite mee.

Ook huishoudens in een flat of appartement en huishoudens in oudere, vaak minder goed geïsoleerde woningen (gebouwd voor 1970) krijgen hun woning relatief vaak niet goed gekoeld op warme dagen.