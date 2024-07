Defensie: 'Gezamenlijke aanschaf transportvliegtuigen biedt schaalvoordelen'

C-390 Millennium

'Het gaat om de C-390 Millennium. Daarvan zijn er 5 voor de Koninklijke Luchtmacht en 4 voor Oostenrijk. De 5 toestellen voor Nederland vervangen de 4 verouderde C-130 Hercules-transportvliegtuigen. Het contract voor de levering aan beide landen is vandaag in het Verenigd Koninkrijk ondertekend', aldus het ministerie.

Samenwerkig met Oostenrijk

De samenwerking met Oostenrijk kwam vorig jaar tot stand. Die biedt grote schaalvoordelen voor zowel de aankoop als de toekomstige instandhouding van de toestellen. De gezamenlijke aankoop stelt beide landen bovendien in staat ervaringen en onderdelen uit te wisselen. De vandaag ondertekende overeenkomst voorziet naast de vliegtuigen ook in trainingen, reservedelen en ondersteunend materieel. Nederland is verder voornemens een simulator te kopen.

Minder onderhoud

Met de nieuwe vliegtuigen vernieuwt en vergroot Defensie de luchttransportcapaciteit. Dat is hard nodig, want het einde van de levensduur van de oude toestellen nadert. Daarnaast wordt er vaker een beroep op luchttransport gedaan vanwege alle brandhaarden in de wereld. Dat is ook de reden voor de aanschaf van een extra toestel. De multifunctionele C-390 vergt daarnaast aanzienlijk minder onderhoud dan zijn voorganger.

Levering eind 2027

Defensie meldde eerder al dat ze de C-390’s ging aanschaffen. Naar verwachting worden de eerste 3 vliegtuigen voor de Koninklijke Luchtmacht eind 2027 geleverd. Het Nederlandse Fokker Techniek voorziet de toestellen daarvoor al van speciale apparatuur. Die stelt Defensie in staat om de toestellen volledig geïntegreerd in NAVO-verband in te zetten.