Man rijdt in op verkeersregelaars Man rijdt in op verkeersregelaars

Twee verkeersregelaars zijn gisteren erg geschrokken toen de bestuurder van een auto op hun in reed. Ze konden ternauwernood opzij springen om een aanrijding te voorkomen. De dronken bestuurder is aangehouden voor poging doodslag.

Op woensdag 31 juli 2024 om 17.00 uur stonden twee verkeersregelaars bij de kruising Oude Bredasepostbaan met de Heistraat. Ze moesten daar het verkeer reguleren omdat er door een incident wegen waren afgesloten. Op dat moment kwam er een auto aanrijden die door de afzetting reed waar één van hen stond. Die kon opzij springen en waarschuwde zijn collega die iets verder pilonnen neerzette. Ook die moest opzij springen om te voorkomen dat hij aangereden werd. Er werd direct een achtervolging ingezet en de auto werd iets verder tot stoppen gedwongen.

Aanhouding

De politie, die daar al ter plaatse was in verband met het incident waarvoor de weg afgesloten was, werd direct gewaarschuwd. De bestuurder, een 43-jarige man uit Oudenbosch, werd aangehouden. Hij bleek ook onder invloed te zijn.