Amsterdamse politie waarschuwt met telefoonflyers voor zakkenrollers

Met de bekende botenparade van Pride Amsterdam in het vooruitzicht zullen dit weekend weer veel mensen naar de hoofdstad komen om de LHBTIQ+-gemeenschap te vieren. Helaas is niet iedereen er om een leuke tijd te hebben: de drukte trekt vermoedelijk ook zakkenrollers aan. Om mensen hiervoor te waarschuwen en vooral bewust te maken van de gelegenheid die ze zakkenrollers zelf bieden, verspreiden agenten van eenheid Amsterdam speciale telefoonflyers in de binnenstad.

Tijdens surveillancediensten of andere werkzaamheden komen geregeld situaties voorbij waarbij agenten zien dat mensen mogelijkheden bieden om eenvoudig bestolen te worden. Denk aan telefoons/portemonnees in achterzakken, openstaande tassen of waardevolle spullen op terrastafels. Als dit agenten opvalt, dan geldt dat ook voor zakkenrollers. Om mensen hier alert op te maken, wordt de flyer in de vorm van een telefoon achtergelaten bij of uitgedeeld aan mensen die een potentieel doelwit zouden kunnen zijn.

Geef zakkenrollers geen kans

Voorkomen dat je slachtoffer wordt van zakkenrollers? Geef ze geen kans en houd deze tips in je achterhoofd: