Auto op zijn kant op snelweg A58 bij knooppunt Batadorp bij Eindhoven

Op de snelweg A58 in Eindhoven bij knooppunt Batadorp belandde in de nacht van vrijdag op zaterdag een personenauto op zijn kant bij een eenzijdig ongeval.

Hulpdiensten gealarmeerd

Rond 02.50 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd. De bestuurder werd in een ambulance nagekeken. Het is niet bekend of hij naar het ziekenhuis moest worden overgebracht.

Politieonderzoek

Een bergingsbedrijf heeft het voertuig met hulp van andere aanwezige hulpverleners weer op vier wielen gezet en afgevoerd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval en of de bestuurder onder invloed was ten tijde dat hij het voertuig bestuurde. De verbindingslus op de A58 vanuit Oirschot naar ‘s-Hertogenbosch is door het incident enige tijd afgesloten geweest.