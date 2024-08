Bewoonster (52) zorginstelling Arnemuiden bij brand overleden

Bij een brand in een woning van een zorginstelling aan de Bultengat is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 52-jarige vrouw omgekomen. Dit meldt de politie zaterdag.

Drie gewonden

'Drie andere bewoners raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand is vermoedelijk een storing in de koelkast. Het politieonderzoek is afgesloten', aldus de politie.

Opgeschaald naar GRIP 1

De hulpdiensten rukten rond 03.30 uur uit voor een uitslaande brand in de woning. In verband met de coördinatie van de hulpdiensten op locatie werd snel opgeschaald naar GRIP 1. De brand woedde in de garage van de twee-onder-één-kapwoning. Er ontstond vooral rookschade. Het gebouw werd ontruimd. De brandweer bluste de brand. Rond 04.20 uur werd het sein 'brand meester' gegeven.

Negen personen in woning

In de woningen waren negen mensen aanwezig. Helaas overleed een van de bewoonsters. Drie mensen zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vijf mensen zijn door ambulancepersoneel nagekeken. Zij hoefden niet naar het ziekenhuis.

Storing in koelkast

De politie zette het gebied rond de woningen af om uitgebreid onderzoek te doen naar de brand. Het forensische onderzoek startte zaterdagmiddag, omdat de woning door de brand nog te warm was. Hieruit bleek dat de oorzaak van de brand vermoedelijk gezocht moet worden in een storing in de koelkast. In ieder geval is er geen sprake van een misdrijf. De politie heeft het onderzoek daarom ook afgesloten. De directe betrokkenen zijn door een familieagent op de hoogte gesteld.