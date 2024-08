Prinses Beatrix onthult beeldengroep Koningin Juliana

Vier mensfiguren

De keramieken beeldengroep is 5,5 meter breed en 3,75 meter hoog en bestaat uit vier mensfiguren. Een van de figuren is Koningin Juliana, terwijl ze een werkbezoek aflegt. De beeldengroep is ontworpen door kunstenaar Ingrid Mol en gemaakt in opdracht van de Haagse gemeenteraad.

Koningin Juliana-plein

Na de onthulling spreekt Prinses Beatrix met betrokkenen bij de totstandkoming van het kunstwerk. De burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, is aanwezig bij de onthulling. De plek op de Koekamp is een tijdelijke locatie. De beeldengroep krijgt uiteindelijk een plek op het Koningin Juliana-plein naast Den Haag Centraal station.

Selectie

Een begeleidingscommissie heeft na een studie van een groot aantal kunstenaars het ontwerp van Ingrid Mol geselecteerd. Ingrid Mol studeerde tot 1993 autonome vormgeving aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Haar werk voor de openbare ruimte wordt gekenmerkt door een stripverhaalachtige enscenering. Het ontwerp toont een groep mensen op een sokkel die een stuk drassig land verbeeldt. De kunstenaar wil Koningin Juliana verbeelden als maatschappelijk betrokken vorst.