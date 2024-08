Meldingen van grensoverschrijdend gedrag door prinsen Laurentien

Over prinses Laurentien zijn bij de ambtelijke top van het ministerie van Financiën ‘meerdere’ meldingen binnen gekomen over haar gedrag. Uit onderzoek door het AD zou de prinses ambtenaren onbehoorlijk hebben bejegend. Het zou om zeker acht meldingen gaan.

Het ministerie erkent dat er problemen zijn geweest waarbij de prinses betrokken was. Ingewijden noemen het tegenover de krant zonder enige twijfel ‘grensoverschrijdend gedrag’. Het ministerie wil de voorvallen zo niet benoemen. De incidenten zouden zich hebben voorgedaan bij de afwikkeling van de Kinderopvangtoeslagenaffaire. De prinses wierp zich zelf op met haar stichting Gelijkwaardig Herstel (SGH) om de ouders en kinderen die hiervan het slachtoffer waren geworden bij te staan.

In aanwezigheid van de prinses zou het tussen haar en ambtenaren regelmatig uit de hand zijn gelopen. De ingewijden spraken over intimidatie, wat leidde tot een angstcultuur. Er zou spraken zijn geweest van emotioneel reageren, mensen uitschelden, geen tegenspraak dulden. Omdat dit langere tijd aanhield, maakte betrokkenen hier melding van. Tot hun grote frustratie veranderde er niets.

In een reactie laat het ministerie weten: ‘de emoties zijn wel eens opgelopen. Een aantal van onze collega’s heeft daarbij mondeling melding van gemaakt’. De stichting SGH zou hierop aangesproken zijn.

Tot een officiële klacht is het nooit gekomen. Er bestaat eenmaal geen klachtenprocedure voor het Koninklijk huis. In een reactie stelt een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst: ,,Het ministerie van Algemene Zaken is op de hoogte gesteld van de meldingen in het vertrouwen dat het ministerie van Financiën de meldingen zorgvuldig behandelt.’’