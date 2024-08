Verdachte (53) aangehouden na mogelijke ontvoering kindje in Barneveld

In de nacht van vrijdag 9 op zaterdag 10 augustus vond een mogelijke ontvoering plaats van een kindje uit een woning aan de Columbusstraat in Barneveld. Dit meldt de politie maandag.

Intensief onderzoek

In de vroege ochtend van zaterdag kwam de melding binnen en zijn meerdere politie- eenheden ter plaatse gegaan. Op basis van de informatie die nu bekend is bij het onderzoeksteam gaat de recherche uit van een ontvoering. De recherche doet intensief onderzoek naar deze ontvoering.

Totaal drie verdachten aangehouden

In de vroege morgen van zaterdag 10 augustus werd duidelijk dat het kindje weer terug was bij de ouders. Er is op dat moment één verdachte aangehouden. Het gaat om een 53-jarige man uit Amersfoort. Later op de dag werden nog twee verdachten aangehouden. Het gaat om twee 54-jarige mannen uit Barneveld.

Twee verdachten heengezonden

Zij zijn inmiddels heengezonden, maar blijven nog wel verdachten. De 53-jarige man zit op dit moment vast en wordt morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris. Meer details over zijn rol of relatie tot de ouders kunnen in dit stadium van het onderzoek niet worden gegeven.

Onrust in de wijk

Het incident heeft veel indruk gemaakt op de buurtbewoners en de wijk. Samen met BOA’s van de gemeente Barneveld is de wijkagent aanwezig en zichtbaar in de wijk. 'Daar waar nodig kan er altijd contact met hen gezocht worden. Wij begrijpen dat dit enorme impact kan hebben op het veiligheidsgevoel van mensen', aldus de politie.

Melding vernieling woning

Afgelopen weekend is er ook een melding binnengekomen van vernieling van een woning in de Columbusstraat. Het is in dit stadium van het onderzoek te vroeg om al conclusies te trekken of deze incidenten verband hebben met elkaar. Alle informatie wordt meegenomen in het onderzoek zo laat de politie weten.