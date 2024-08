Code Geel: Dinsdag in oosten, zeer warm en benauwd en kans op onweer

Dinsdag wordt het in het oosten van het land drukkend warm, met daar temperaturen tussen 32 en 35°C. 'In combinatie met de hoge luchtvochtigheid voelt deze hitte benauwd aan', zo waarschuwt het KNMI maandag.

Oververhitting en uitdroging

'Vooral mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen klachten krijgen zoals oververhitting en uitdroging. Bij zware inspanning zoals zwaar lichamelijk werk of intensief sporten kan iedereen deze klachten krijgen. Later op de dag koelt het wat af', aldus het KNMI.

Stevige onweersbuien

Ook is er morgen later in de middag en in de avond met name in het noordoosten kans op enkele stevige onweersbuien. Deze buien kunnen gepaard gaan met windstoten, veel neerslag en hagel. Hierdoor kan plaatselijk overlast ontstaan bij buitenactiviteiten zoals (water)sport en evenementen.

Windstoten en hagelstenen

Indien onweersbuien ontstaan kunnen er windstoten van 60-70 km/uur voorkomen, daarnaast in korte tijd 20-30 mm neerslag en hagel tot ca. 2 cm.