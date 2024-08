Verdachte (53) ontvoering kindje in Barneveld langer vast

Op zaterdag 10 augustus werd een 53-jarige man aangehouden die verdacht wordt van de ontvoering van een kindje van anderhalf jaar in Barneveld. 'Deze verdachte is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De rechter-commissaris heeft de verdachte in bewaring gesteld', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

Voorlopige hechtenis

'Dat betekent dat hij in voorlopige hechtenis blijft. Twee andere verdachten die ook op 10 augustus zijn aangehouden zijn gisteren heengezonden, maar zij blijven wel verdachten', aldus het OM.

Privacy betrokkenen

Het onderzoek in deze zaak is nog volop gaande. In belang van dat onderzoek en vanwege de privacy van betrokkenen delen politie en Openbaar Ministerie geen verdere informatie over deze zaak.

Camerabeelden gevraagd

De recherche is nog op zoek naar over wat er precies is gebeurd op zaterdag 10 augustus tussen 05.00 en 09.00 uur in en rond de Columbusstraat. Bewoners die in het bezit zijn van beveiligingscamera’s of deurbelcamera’s in of in de buurt van de bovengenoemde straat wordt verzocht de beelden te delen met de politie, als dat nog niet is gebeurd. Dat geldt voor ook voor mensen met een auto met dashcam die beelden heeft opgenomen in en rond de Columbusstraat.