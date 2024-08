Douane vindt ruim 600 kilo cocaïne in twee containers

Bij een reguliere douanecontrole in de Rotterdamse haven heeft de Douane 614 kilo cocaïne onderschept. 'De straatwaarde van de drugs is ruim 46 miljoen euro', zo meldt het Openbaar Ministerie.

Avocado's

'In een container avocado’s die vanuit Peru via Panama ons land binnenkwam, werd 514 kilo cocaïne gevonden. De container had als bestemming een bedrijf in De Lier. Dat bedrijf heeft vermoedelijk niets met de smokkel te maken', aldus het OM.

Drugs vernietigd

In een andere container avocado’s, die dezelfde route heeft afgelegd, vond de douane nog eens 100 kilo cocaïne. Die container was bedoeld voor een bedrijf in Ridderkerk. Ook dat bedrijf lijkt niets met de smokkel van de verdovende middelen te maken te hebben. De drugs zijn inmiddels vernietigd.