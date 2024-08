17-jarige jongen aangehouden voor dodelijk schietincident

Sinds het dodelijke schietincident zijn er bij de familie van de verdachte drie explosies geweest. Het TGO-team intensiveert daarom het onderzoek en zet alles op alles om de daders van de explosies op te pakken, maar ook om nieuwe explosies te voorkomen. Heeft u informatie of camerabeelden met betrekking tot deze explosies? Neem dan contact op met de politie via één van de onderstaande mogelijkheden.

De rechter-commissaris heeft woensdag besloten dat de verdachte 14 dagen langer vast blijft zitten.

Zaterdagochtend 10 augustus rond 05.45 uur gingen agenten op een melding af op de Piersonstraat in Schiedam. Hier troffen de hulpdiensten een zwaargewonde man aan in een auto. Het slachtoffer, een 27-jarige man uit Schiedam, had een schotwond en is meteen gereanimeerd door de hulpdiensten. Hij overleed op straat. Op de Willem Hedaweg in Rotterdam werd zaterdagochtend ook plaats delict gemaakt en sporen veiliggesteld. Zeer waarschijnlijk heeft daar het schietincident plaatsgevonden.