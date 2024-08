Nepagenten actief in Wervershoof

Meerdere personen werden zogenaamd door de landelijke eenheid van de politie benaderd met de vraag of zij waardevolle spullen en contant geld in huis hadden liggen. Er zou namelijk recentelijk in de buurt zijn ingebroken en nepagenten zouden voor de zekerheid de waardevolle spullen voor deze mensen in veiligheid brengen. Gelukkig trapte de alerte Wervershovers hier niet in en hebben zij de politie gebeld.

Waar deze Wervershovers de telefoontjes niet vertrouwden, zijn er helaas mensen die helaas wel slachtoffer zijn geworden van deze nepagenten.