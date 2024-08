Politie stopt illegale rave party en voorkomt tweede feest op nieuwe locatie

De politie heeft zaterdagavond 17 augustus een illegale rave party gestopt in Zeeland. 'Zo’n tweehonderd mensen hadden zich verzameld bij het Kopje van Kanada. Later wist de politie te voorkomen dat het feest ergens anders voortgezet werd', zo meldt de politie zondag.

Locatie achterhaald

De politie kreeg in de loop van de avond signalen dat er een illegale rave party plaats zou gaan vinden in Zeeuws-Vlaanderen. Het was alleen nog onduidelijk waar dat ging gebeuren. Door op te letten op opvallende verkeersstromen, kon al snel de specifieke locatie achterhaald worden. Toen agenten rond 23.30 uur Bij het Kopje van Kanada aankwamen, was daar inderdaad een feest gaande met zo’n tweehonderd mensen en harde muziek.

Feestgangers rustig vetrokken

De feestgangers waren in eerste instantie niet van plan om de muziek uit te zetten en het feest af te breken. De politie wist ze uiteindelijk toch te bewegen om rustig te vertrekken. Rond 02.00 uur was het terrein leeg. Maar omdat agenten het niet helemaal vertrouwde hielden ze de situatie in de gaten.

Opbouw nieuwe rave op tweede locatie

Daarom viel op dat de wagen met een groot aggregaat zich naar een andere locatie verplaatste. Ook tientallen auto’s, waaronder een aantal met Franse en Belgische kentekens, verplaatste zich. Ze bleken naar een strand aan de Philipsdam te gaan.

Terrein 'schoongeveegd'

Daar werd direct een podium opgebouwd. Stroom en muziek was er nog niet, het aggregaat was namelijk onderweg door agenten tegengehouden. Toen de bezoekers van de rave gevraagd werd om ook hier weer te vertrekken, weigerden ze dat. Agenten hebben vervolgens rond 04.00 uur op linie met politiehonden het terrein schoongeveegd. Dat verliep rustig. Er werd niemand aangehouden. Namen en nummerborden zijn genoteerd, de politie doet verder onderzoek.