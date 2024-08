Marechaussee grijpt in bij verdachte situatie op militair oefenterrein Ermelosche Heide

Op woensdag 14 augustus 2024, rond 13:00 uur, heeft de Koninklijke Marechaussee een verdachte aangehouden op het militaire oefenterrein Ermelosche Heide na een 112-melding. Er was gemeld dat twee mannen, beiden in gedeeltelijke camouflagekleding, zich op het terrein bevonden, waarbij één van hen vermoedelijk een wapen in een holster droeg. De Marechaussee, uitgerust met zware vesten, werd door een politiehelikopter naar de verdachten geleid.

Bij aankomst greep de verdachte naar het voorwerp in zijn holster en haalde het eruit. Hoewel de loop van het voorwerp richting de marechaussees was gericht, liet de verdachte vervolgens zien dat het om een nepwapen ging.

De verdachte is aangehouden en overgebracht naar de brigade voor verhoor waar bleek dat hij woonachtig in een zorginstelling is. Hij is diezelfde avond in vrijheid gesteld en het Openbaar Ministerie Oost-Nederland zal hierover een beslissing nemen. De tweede persoon, de begeleider, is gehoord als getuige.