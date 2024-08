Griekse ‘bankier van de onderwereld’ moet volgens OM 10 jaar de cel in

Opgepakt in Griekenland

De verdachte werd in mei 2023 opgepakt in Griekenland en daarna overgeleverd aan Nederland. Op donderdag 22 augustus stond hij terecht in Rotterdam.

Tassen vol cash

De Taskforce Underground Banking (TF-UB) kwam de man op het spoor via chatberichten van het communicatieplatform ANOM, verkregen van de Amerikaanse FBI. Daaruit blijkt dat een groep mensen zich tussen juni 2020 en maart 2021 op dagelijkse basis bezig hield met de inname en verdeling van enorme hoeveelheden contant geld; zogenaamde picks & kicks. Het is een geolied netwerk van koeriers die op openbare plaatsen in Nederland tassen vol contanten overdragen, zo ontdekt de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) van de politie.

Koeriersnetwerk

Acht Nederlandse leden van het koeriersnetwerk stonden eerder dit jaar al terecht en werden veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. Ze hadden in 8 maanden tijd € 246.130.620 opgehaald (gepickt) en een bedrag van € 247.830.600 weggebracht (gekickt), in totaal dus een slordige half miljard. De organisatie had twee locaties die verschillende gebieden bedienden; ‘kantoor Den Haag’ en ‘kantoor Amsterdam’. Het bleken in werkelijkheid loodsen waarin het criminele geld geteld en herverdeeld werd.

‘Volledig amoreel’

De man die hen aanstuurde wordt vorig jaar mei in Griekenland aangehouden. Hij communiceerde dagelijks met het Nederlandse team, zowel via ANOM als Sky-ECC, over de dagbalansen en de te betalen commissies. Die hield hij nauwgezet bij in een kasboek. Ook communiceerde hij met verschillende mensen over de handel in drugs.

Liquidaties, geweld of de drugshandel gefinancierd

De officier van justitie van het Landelijk Parket noemde zijn gedrag ‘volledig amoreel’: De verdachte heeft deze feiten gepleegd enkel en alleen vanuit financiële motieven. Of hij liquidaties, geweld of de drugshandel met daarbij behorende milieucriminaliteit financierde, het interesseerde hem gewoonweg niet.

Twee onbekend gebleven opdrachtgevers

Op zijn beurt kreeg de verdachte weer instructies van twee onbekend gebleven opdrachtgevers. Wie dat zijn, daar wilde de verdachte tijdens de inhoudelijke behandeling niks over zeggen. Wel gaf hij toe achter de aan hem toegeschreven accounts te zitten. Hij betwist het uiteindelijke bedrag dat door hem is witgewassen. Ook verklaart hij dat hij zelf geen (direct) contact met (criminele) klanten heeft gehad.