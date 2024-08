Politie verricht twee aanhoudingen na vondst vuurwapen in Zwanenburg

De politie heeft zaterdag 24 augustus 2024 twee personen aangehouden na een vondst van een vuurwapen in Zwanenburg. De aangehouden verdachten zijn twee mannen van 18 en 23 jaar en beide afkomstig uit de gemeente Haarlemmermeer. Na rechercheonderzoek wist de politie de 23-jarige man ook aan te merken als verdachte bij de (poging) straatroven afgelopen week in Zwanenburg.

De politie kreeg zaterdag 24 augustus 2024 melding van een verdachte situatie. Toen de politie de twee verdachten in een auto controleerden, werd een vuurwapen aangetroffen en een goed dat mogelijk gestolen is tijdens de straatroof aan de IJweg op woensdag 21 augustus. Beide verdachten werden vervolgens aangehouden.



Een dag eerder, op vrijdagmiddag 23 augustus vond een poging straatroof plaats in het park aan de Olmenlaan in Zwanenburg. Het rechercheonderzoek heeft uitgewezen dat de 23-jarige verdachte hier mogelijk ook bij betrokken is geweest. Dit wordt nader onderzocht.



De 23-jarige man zit nog vast en zijn betrokkenheid bij beide incidenten wordt verder onderzocht. De 18-jarige man is inmiddels heengezonden, hij blijkt niet betrokken te zijn geweest bij de straatroven.