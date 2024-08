OM eist 30 maanden cel tegen directeur na seksueel misbruik werknemers

Uitzending BOOS

Kort na de uitzending ‘BOOS: This is The Voice’ van 20 januari 2022 komen bij de politie meldingen binnen van seksueel overschrijdend gedrag. Twee vrouwen doen aangifte tegen hun voormalig werkgever. In juli 2020 en november 2021 zou hij, tegen hun zin in, seks met hen hebben gehad.

Barbecue en bedrijfsuitje

Het eerste incident vindt plaats tijdens een barbecue in 2020. Op het moment dat de vrouwelijke werknemer wil gaan slapen, accepteert de man dat niet. Ondanks dat de vrouw duidelijk maakt geen seks te willen, drijft hij zijn zin door en verkracht haar.

Aangerand in damestoilet

Tijdens een bedrijfsuitje in Amersfoort in 2021 wordt een andere vrouwelijke werknemer aangerand door haar werkgever. Terwijl zij in het damestoilet is, komt hij binnen en zoent en betast haar. Kort na de gebeurtenissen melden beide vrouwen zich ziek.

Afhankelijke en kwetsbare positie

De politie doet vervolgens onderzoek naar de incidenten. Getuigenverklaringen, medische stukken, mailwisselingen en appverkeer ondersteunen de aangiftes. Naar oordeel van het OM blijkt uit het dossier dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan zedenmisdrijven. De officier van justitie verwijt de verdachte dat hij misbruik heeft gemaakt van de afhankelijke en kwetsbare positie van de werknemers.

Afhankelijk van verdachte

‘Beide dames waren door de onderlinge gezagsverhouding afhankelijk van de verdachte. Zij waren immers bang om hun baan te verliezen als zij bekend zouden maken hoe grensoverschrijdend de verdachte te werk is gegaan. Ik reken het verdachte aan dat hij in zijn leidinggevende positie alleen heeft gekeken en gehandeld vanuit zijn eigen belang, zijn eigen seksuele gevoelens’, aldus de officier van justitie.

Celstraf

Gezien de feiten en het maatschappelijke belang is naar oordeel van het OM alleen een celstraf op zijn plaats. In deze zaak eist het OM 30 maanden cel, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. Ook is een contactverbod met een van de slachtoffers geëist. De rechter doet over twee weken uitspraak.