Gevangenisstraf en rijontzegging voor dodelijk ongeval Sint Pancras

Het ongeval

De verdachte reed op 6 augustus 2022 onder invloed van drank in de auto van zijn zus. Hij was nog niet in het bezit van een rijbewijs. De auto was een automaat en daarin had hij nooit eerder gereden. Met een te hoge snelheid reed de verdachte een rotonde op. De rechtbank gaat ervan uit dat de verdachte het gaspedaal en het rempedaal met elkaar heeft verwisseld. Hij verloor de macht over het stuur, raakte van de weg en reed vervolgens twee fietsers op het fietspad aan. De fietsers en de auto belandden in een sloot. Eén van de fietsers zat onder water bekneld onder de auto en moest door omstanders worden bevrijd en uit het water worden gehaald. Hij is uiteindelijk in het ziekenhuis overleden. De andere fietser raakte gewond. Na het ongeval is de verdachte weggerend en even verderop door de politie aangehouden.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank acht de verdachte schuldig aan zeer onvoorzichtig rijgedrag met een buitengewoon tragisch verkeersongeval tot gevolg. Een fietser is hierbij om het leven gekomen. Zijn nabestaanden moeten leven met een onvoorstelbaar groot verdriet. Dat bleek ook uit hun verklaringen op de rechtszitting.

De verdachte betuigde op de rechtszitting veel spijt richting de nabestaanden. Hij gaat gebukt onder de gevolgen van het ongeval en zijn psychische problemen zijn sindsdien toegenomen.

De rechtbank komt tot een deels voorwaardelijke gevangenisstraf. Tijdens de proeftijd geldt onder andere als bijzondere voorwaarde dat de verdachte langdurig wordt opgenomen in een kliniek voor behandeling voor zijn psychische problemen.