Staphorst en Maasvlakte in beeld voor uitbreiding activiteiten krijgsmacht

Defensie heeft 2 nieuwe locaties op het oog om er te bouwen en te oefenen. Het gaat om Staphorst en de Maasvlakte. Dat is donderdag bekendgemaakt in de Nota van Reactie.

Nationaal Programma Ruimte voor Defensie

'Beide plekken zijn een aanvulling op al eerder aangemerkte gebieden die de krijgsmacht onderzoekt binnen het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie', zo meldt het ministerie van Defensie donderdag.

Munitieopslag Staphorst

In Staphorst gaat het om uitbreiding van een opslag voor munitie. De gemeente heeft op deze mogelijkheid gewezen. De Maasvlakte geldt als te onderzoeken gebied voor zogeheten amfibische trainingen. Deze locatie werd bij Defensie aangedragen door de provincie Zuid-Holland.

Informatiebijeenkomsten

Per provincie hield Defensie de afgelopen 2 maanden informatieavonden over de ruimtebehoeften, het onderzoek en het proces van het programma. Ook gaf Defensie informatie over de verwerking van de ruim 2200 ingediende zienswijzen. Omwonenden konden daarnaast hun zorgen delen en vragen stellen. Totaal woonden zo’n 3.000 mensen de informatiebijeenkomsten bij. De inbreng neemt Defensie mee in het onderzoek naar geschikte locaties binnen het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie en het uiteindelijke advies aan het kabinet.

Extra informatieavonden

Zolang er nog geen definitieve beslissingen zijn gemaakt, begrijpt Defensie dat inwoners zich zorgen maken over de mogelijke plannen in hun omgeving. Daarom zijn er in september en oktober extra informatieavonden. Ook via Defensie.nl, mailings en andere communicatiemiddelen worden mensen geïnformeerd. Daarnaast zoekt Defensie de samenwerking op met gemeenten, zodat ook zij hun inwoners op de hoogte kunnen stellen.

Besluit over de ruimtebehoeften

De krijgsmacht groeit. Dat is noodzakelijk om het eigen grondgebied en dat van de bondgenoten te kunnen verdedigen. Meer ruimte is nodig om te oefenen, voor opslag en om bondgenoten door Nederland te verplaatsen. Begin 2025 verschijnt volgens de huidige planning de Ontwerp Nationale Beleidsvisie Ruimte voor Defensie, inclusief het milieu-effectrapport (planMER). De voorkeursalternatieven van ruimtebehoeften, waarbij de (uitbreidings)locatie nog niet vaststaat, staan hierin. De beslissing over de uiteindelijke verdeling van ruimte in Nederland ligt dan bij het kabinet.