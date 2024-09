Peter Holla wordt politiechef Eenheid Amsterdam

Peter Holla is sinds 2020 met veel enthousiasme hoofd Operatiën en plaatsvervangend politiechef in de Amsterdamse eenheidsleiding. Tot zijn benoeming is hij verantwoordelijk geweest voor het Operationeel Centrum (DROC), Crisisorganisatie, Paraatheid (DROS) en Dienstverlening. Holla voelt zich erg thuis in de Eenheid Amsterdam. Als leidinggevende wil hij het werkplezier en werkgeluk van politiecollega’s vergroten. Aandacht voor vitaliteit is daarbij essentieel. Al vroeg in zijn loopbaan was hij projectleider ‘emancipatie’.

Nu is hij landelijke portefeuillehouder voor de aanpak van discriminatie en oprichter van het landelijke Expertise Centrum. Als ervaren en operationele politieman met oog op ontwikkelingen in de samenleving kijkt Holla graag verder dan de dag van vandaag. Hij is en blijft gedreven landelijk portefeuillehouder ‘Vernieuwend Registreren’ (PVR/RAPP), waar met man en macht wordt gewerkt aan de vervanging van twaalf registratieve politiesystemen richting een nieuw platform, zodat alle collega’s ook in de toekomst met de nieuwste technologieën hun administratieve taken kunnen doen.