Controle tegen criminele inmenging sierteeltsector

Op het terrein van Royal FloraHolland in Aalsmeer en Uithoorn is op donderdag 29 augustus een controle gehouden. Het doel van deze controle is het tegengaan van criminele inmenging in een sector die vanwege de vele (inter)nationale transportbewegingen aantrekkelijk is voor criminelen.

De politie-eenheid Amsterdam en de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties voerden samen met de Douane, de Nederlandse Arbeidsinspectie en Platform Veilig Ondernemen (PVO) de integrale controle uit. Dit gebeurde in samenwerking met Royal FloraHolland.

Resultaten controles

Tijdens de controledag zijn 29 vrachtwagens onderworpen aan een integrale controle. Daarbij is één chauffeur gewaarschuwd voor het niet tonen van een vergunning. Verder zijn diverse bedrijven bezocht om preventieve en informatieve gesprekken te voeren met medewerkers en bewustwording te vergroten. De controle heeft geleid tot meerdere concrete signalen op criminele inmenging. Daarom zal bij een aantal bedrijven een nacontrole of nader onderzoek plaatsvinden. De Nederlandse Arbeidsinspectie stelt in drie gevallen vervolgonderzoek in. Daarnaast wordt een bekeuring uitgeschreven voor een persoon die aan het werk was en tegelijkertijd een uitkering ontvangt.

Samenwerken maakt sterker

Onder de Weerbare Sierteeltsector werken diverse overheidsinstanties en bedrijven uit de sector samen om het mooie van de sierteeltsector te beschermen en kwetsbaarheden aan te pakken. Ondernemers zijn gebaat bij een veilige werkomgeving. De focus ligt dan ook op preventie door ondernemers te helpen weerbaar te worden, van kennis te voorzien om signalen van criminaliteit te herkennen, misstanden te melden en controles te doen. Deze controles worden zodanig uitgevoerd dat een vrachtwagen -en dus de handel- niet onnodig lang stilstaat. Door efficiënte en actieve controles dragen de samenwerkingspartners bij aan veiligheid op de werkvloer en eerlijke concurrentieposities voor ondernemers die zich wel aan de regels houden. Ook wordt bijvoorbeeld gelet op naleving van de arbeidstijdenwet tijdens drukke periodes op veilinglocaties.

Bewustwording risico’s criminele inmenging

Naast de uitgevoerde controles waren de acties met name gericht op het vergroten van de bewustwording over de risico’s van criminele inmenging in de sierteeltsector. Tijdens de bedrijfsbezoeken werden gesprekken gevoerd met werknemers en werkgevers van bedrijven op het terrein van Royal FloraHolland. Omdat deze werknemers en werkgevers zelf in de sierteeltsector actief zijn, kunnen zij als geen ander afwijkingen signaleren en mogelijke criminele activiteiten herkennen. Door de gevaren te bespreken en tips te geven over het herkennen en melden van signalen, worden bedrijven in de sector niet alleen bewuster, maar ook weerbaarder. Zo bevorderen de bedrijfsbezoeken de samenwerking tussen de sector en de overheid in de strijd tegen criminele inmenging.

Weerbare Sierteeltsector en TFOC

Georganiseerde criminaliteit probeert de sierteeltsector en de mensen die daarin werken te misbruiken. Bijvoorbeeld voor smokkel van verdovende middelen en arbeidsuitbuiting. Deze kleurrijke sector is aantrekkelijk voor criminele inmenging vanwege haar internationale karakter en fijnmazige logistiek.