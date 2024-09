Politie: Explosie Vianen was vermoedelijk bij verkeerde woning

Dinsdagochtend 3 september ging rond 05.00 uur een explosief af bij een woning aan de Jan van Arkelstraat in Vianen. 'Uit het politieonderzoek zijn aanwijzingen naar voren gekomen dat het explosief bij een verkeerde woning is geplaatst en dat een andere locatie het doelwit had moeten zijn', zo meldt de politie vrijdag.

Brand uitgebroken

Door de explosie brak brand uit, waardoor er schade is ontstaan aan de woning. Niemand raakte gewond. Getuigen zagen twee personen in donkere kleding wegrennen. Vervolgens werd er ook een zilver/grijze/donkerkleurige Volkswagen Polo gezien die hard wegreed.

Mannen verkleed als agent

Een nacht voor de explosie, in de nacht van zondag op maandag 2 september, werd bij dezelfde woning aangebeld door drie mannen die zich hadden verkleed als agent. Gelukkig deden de bewoners toen niet open en gingen de mannen er weer vandoor. Er wordt onderzocht of er een verband is met de explosie.

Rustig

De situatie in de wijk is op dit moment rustig. De politie surveilleert dagelijks in de wijk en doet onderzoek naar beide incidenten en op 5 september zijn twee camera’s in deze straat geplaatst. De plaatsing maakt deel uit van de zichtbare en onzichtbare maatregelen die de politie neemt na de explosie bij de woning.