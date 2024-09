Aanhouding voor mishandeling aan Vleesmarkt in Heerenveen

De politie heeft op donderdag 5 september een 53-jarige man uit de gemeente Heerenveen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een mishandeling van een 19-jarige man uit Surhuisterveen. Het incident zou in de nacht van zaterdag 31 augustus op zondag 1 september hebben plaatsgevonden in of bij een horecagelegenheid aan de Vleesmarkt in Heerenveen. De verdachte zit vast en wordt verhoord.

De politie kreeg op zondagavond 1 september een medische melding vanuit een woning in Surhuisterveen. We troffen daar een 19-jarige man uit Surhuisterveen aan, die dusdanig ernstig gewond was dat hij met spoed is overgebracht naar het ziekenhuis. Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat er in de nacht van zaterdag op zondag een mishandeling heeft plaatsgevonden in of bij een horecagelegenheid aan de Vleesmarkt in Heerenveen, waar deze man bij betrokken is geweest.

Onderzoek naar toedracht

De politie doet onderzoek naar wat daar precies is gebeurd, wat daar mogelijk aan vooraf is gegaan en wie daar dan bij betrokken zijn geweest. We hebben gesproken met betrokkenen en getuigen en er zijn camerabeelden veiliggesteld. Het onderzoek heeft nu dus geleid tot de aanhouding van de 53-jarige man.