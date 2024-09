Slachtoffer overleden na schietincident Dronten

112-medling schietincident

Rond 16.15 uur kwam er een 112-melding binnen van het schietincident. Agenten gingen direct ter plaatse en zagen bij aankomst twee zwaargewonde slachtoffers op straat.

Verdachte aangehouden

De omgeving werd direct afgezet en na onderzoek kwam er een verdachte in beeld. 'Deze werd kort na het incident aangehouden. De agenten zagen dat er ook nog een derde persoon zwaargewond was geraakt. De eerstehulpverlening werd meteen ingeschakeld.

EOD opgeroepen

Tijdens het onderzoek kwamen er signalen dat er mogelijk sprake was van een explosief, op iets wat er op lijkt, in de omgeving. Uit voorzorg was de EOD ter plaatse gekomen om dit uit te sluiten. Dit onderzoek is nu nog gaande.