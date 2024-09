Drie aanhoudingen in onderzoek naar overleden vrouw

De politie heeft in het onderzoek naar het overlijden van een 34-jarige vrouw in Zaandam op dinsdag 10 september drie aanhoudingen verricht. Het gaat om twee mannen van 19 en 30 jaar uit Amsterdam en een 51-jarige man uit Amstelveen. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van de vrouw. Ook werden door de politie diverse doorzoekingen verricht.

Op zondag 8 september werd in een woning aan de Pieter Latensteinstraat in Zaandam een overleden vrouw aangetroffen. De vrouw is door een misdrijf om het leven gekomen. Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) onderzoekt de toedracht van het overlijden van de vrouw.

De verdachten zitten vast in beperkingen. Dat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met een advocaat. De politie doet dan ook geen verdere mededelingen. Het onderzoek wordt voortgezet.