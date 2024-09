Politie neemt 35 fatbikes in beslag bij bedrijf in Amersfoort

De politie heeft gistermiddag 35 fatbikes in beslag genomen bij een bedrijf tijdens een controle in Amersfoort. 'Er is één persoon aangehouden die mogelijk betrokken is bij de handel in deze fietsen', zo meldt de politie.

Niet goedgekeurde fatbikes

Agenten gingen af op een verdachte situatie bij een bedrijfspand aan de Xenonweg in Amersfoort. 'Daar troffen zij tientallen niet goedgekeurde fatbikes aan - de meesten nieuw in doos en van Chinese fabrikanten. In overleg met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zijn deze in beslag genomen voor verder onderzoek', aldus de politie. Ook is een man aangehouden die zich bij het bedrijfspand niet kon legitimeren. Of hij een rol heeft in de handel in de fatbikes, wordt verder onderzocht.

ILT

Gisteren al meldde de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat afgelopen periode ruim 16.500 fatbikes in beslag genomen zijn. Het gaat om ongekeurde bromfietsen met het uiterlijk van een fatbike, die als elektrische fietsen te koop (zouden) worden aangeboden. Dergelijke fietsen zijn met een simpele druk op de knop te manipuleren en zorgen voor onveilige situaties met een groot risico op ongelukken en letsel.