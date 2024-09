Omstanders overmeesteren overvaller

In het centrum van Amsterdam heeft vrijdagochtend een overval plaatsgevonden op een tabakszaak. Ver kwam de overvaller niet. Deze werd overmeesterd door omstanders.

Rond 09.45 uur kwam de overvaller de winkel aan de Jodenbreestraat binnen en dreigde met een wapen. Nadat de overvaller de winkel verliet werd deze overmeesterd door omstanders en overgedragen aan de politie.

Of de overvaller iets buit had gemaakt is niet bekend. Bij het incident raakte niemand gewond.