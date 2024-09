Extinction Rebellion blokkeert A12 in Den Haag

Actievoerders van Extinction Rebellion hebben zaterdag om 12.00 uur de A12 in Den Haag geblokkeerd. Daarbij zijn er tentjes opgezet op de snelweg en willen de actievoerders daar ook overnachten. De politie voert actie voor een beter vroegpensioen en is daadoor maar met een klein aantal mensen ter plaatse.

'Meest verstorende blokkade tot nu toe'

'De blokkade wordt de meest verstorende tot nu toe, ernst van klimaat- en ecologische crisis rechtvaardigt de grotere verstoring', zo liet Exctinction Rebellion in een eerdere aankondiging van de blokkade deze week al weten.

Tenten en slaapspullen

'De ernst van de klimaat- en ecologische crisis rechtvaardigt de extra overlast. Tientallen rebellen zullen tenten en slaapspullen meenemen om te overnachten in de tunnelbak van de A12. Robin Boardman, mede-oprichter van Extinction Rebellion UK, en Henning Jeschke van Letzte Generation, komen spreken. Punkband Hang Youth treedt op in de blokkade. Extinction Rebellion eist een direct einde aan jaarlijks 39,7- 46,4 miljard euro fossiele subsidie', zo liet de organisatie eerder deze week al weten.

Overheid subsidieert jaarlijks fossiele grootverbruikers met tientallen miljarden

Woordvoerder Rozemarijn van ‘t Einde: “In 2009 zegde Nederland op de G20-bijeenkomst in Pittsburgh toe de fossiele subsidies af te schaffen en uit de Klimaatenquête van 2023 bleek dat 72% van de Nederlanders vóór afschaffing is. Toch subsidieert de overheid fossiele grootvervuilers jaarlijks met tientallen miljarden euro’s, in plaats van te investeren in voorzieningen die écht nodig zijn, zoals goed onderwijs voor iedereen, betaalbare gezondheidszorg en gratis openbaar vervoer. Wereldwijd worden miljoenen mensen geraakt door de gevolgen van de klimaat- en ecologische crisis. Door fossiele subsidies in stand te houden is dit kabinet daar medeverantwoordelijk voor. Wij blijven terugkomen tot de subsidies zijn afgeschaft.”

Politiestaking en demonstratierecht

Politievakbond ACP heeft laten weten tijdens de A12-blokkade actie te voeren voor een vroegpensioen voor zware beroepen. Extinction Rebellion zal de laatste zijn om anderen het recht op actievoeren te ontzeggen. Dat wil niet zeggen dat het demonstratierecht niet hoeft te worden gewaarborgd. Demonstranten hebben recht op bescherming, ongeacht de acties van de politie.