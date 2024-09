Jennifer Hoffman nieuwe ambassadeur van Trees for All: “We kunnen niet zonder bomen”

Jennifer Hoffman is de nieuwe ambassadeur van Trees for All. De actrice en presentatrice wil zich actief inzetten voor een bosrijke wereld, omdat ze zich veel zorgen maakt om de hoeveelheid natuur die verdwijnt. Ze heeft zich daarom verbonden aan dit goede doel, dat bomen plant in Nederland en in het buitenland voor een beter klimaat, meer biodiversiteit en een gezonde leefomgeving.

Milieurampen voorkomen

Jennifer vertelt over het ambassadeurschap: “Ambassadeur zijn van Trees for All voelt als teruggaan naar de kern, omdat ik geloof dat alles bij de natuur begint. We wonen er, we leven ervan en de natuur is onze toekomst. Ik vind dat we daar altijd voor moeten blijven zorgen. Dat kunnen we onder andere doen door met z’n allen meer bomen te planten.”

Als ambassadeur wil Jennifer dan ook zoveel mogelijk mensen inspireren bomen te planten voor een wereld met meer natuur. Dat heeft ze altijd al belangrijk gevonden. “Als kind zat er al een kleine wereldverbeteraar in mij, maar het hek was pas echt van de dam toen ik de tv-programma’s Genaaid en Gefileerd ging presenteren. Met eigen ogen zag ik wat wereldwijd de negatieve gevolgen zijn van onze goedkope kleding en voeding op mens en dier. En wat voor milieurampen we veroorzaken door bomen te kappen en de natuur niet serieus te nemen.”

Zorgen om toekomst zoontje

Sinds ze moeder is, is haar motivatie om een gezonde aarde achter te laten nog sterker geworden. “Mijn zoontje is nu drie en zal nog veel langer op deze aarde rondlopen dan ik. Ik maak me zorgen om hoe die aarde er straks voor hem uitziet. Zijn er alleen nog maar bosbranden of overstromingen? Als ambassadeur van Trees for All kan ik hier iets concreets aan doen. Bomen helpen in de strijd tegen klimaatverandering, zijn goed voor de biodiversiteit en zorgen voor schonere lucht. We kunnen niet zonder.”

Bomen planten op een zinvolle manier

Voordat Jennifer ambassadeur werd, stelde ze Trees for All kritische vragen over de werkwijze rondom de aanplant van bomen. “Ik ken verhalen van andere initiatieven waarbij de focus ligt op zo snel mogelijk zoveel mogelijk bomen planten”, vertelt ze. “Daarbij is geen aandacht voor vragen als: Hoort deze boomsoort wel thuis in een bepaald gebied? Of: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die er over twintig jaar nog steeds staat? Ik was blij te horen dat Trees for All juist goed over dit soort vragen nadenkt. Op die manier is bomen planten echt zinvol. Daar wil ik graag aan bijdragen.”

Gestopt met reisprogramma om duurzaamheidsredenen

In het dagelijks leven probeert Jennifer zoveel mogelijk bewuste keuzes te maken. Ze eet bij voorkeur biologisch, maakt een vuist tegen fast fashion en kijkt kritisch naar welke producten ze waar koopt. Dat ze tegelijkertijd bekend is van het reisprogramma 3 op Reis levert haar soms kritiek op.

“Reizen en duurzaamheid valt niet voor iedereen met elkaar te rijmen”, zegt ze hierover. “Dat snap ik. Ondertussen ben ik gestopt met de presentatie van het programma, mede vanwege het duurzaamheidsaspect. Uiteindelijk denk ik niet dat we de aarde helpen door reizen te verbieden. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat we op andere, duurzamere manieren gaan reizen. En ik hoop dat ik mensen op dat gebied heb kunnen inspireren met mijn werk.”