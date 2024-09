Politie vindt overleden vrouw in tuin van Drentse woning

De politie heeft dinsdagmiddag 17 september een overleden vrouw aangetroffen in de tuin van een woning aan de Deelheugte in Assen. 'Zij is onder verdachte omstandigheden gevonden. De politie is een onderzoek gestart', zo laat de politie woensdag weten.

'Mogelijk misdrijf'

'Het onderzoek naar de toedracht en achtergrond van het aantreffen van de vrouw is in volle gang. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw (50 jaar uit Assen) door een misdrijf om het leven is gebracht', aldus de politie.

Forensisch onderzoek

Het forensisch onderzoek in en rond de woning zal woensdag worden voortgezet. De politie spreekt met buurtbewoners en onderzoekt of er camerabeelden zijn. De politie onderzoekt of een zelfdoding van een man aan de Smetanalaan in Assen eerder die dag mogelijk verband houdt met het overlijden van de vrouw.

Heb je hulp nodig?

Heb jij zelfmoordgedachten of ken jij iemand in je omgeving die zelfmoordgedachten heeft? Neem dan contact op met 113 zelfmoordpreventie via telefoonnummer 0800-113 of gewoon 113. Je kunt anoniem chatten via 113.nl.