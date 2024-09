Douane stuit op 317 kilo cocaïne in bodems bananendozen

Bodems bananendozen

'In de bodems van bananendozen in twee containers werd uiteindelijk in totaal 317 kilo aangetroffen. De straatwaarde bedraagt bijna 24 miljoen euro', aldus het OM.

Dominicaanse Republiek

De containers waren beide afkomstig uit de Dominicaanse Republiek, de bananen waren uiteindelijk bestemd voor een buitenlands bedrijf en zouden via Vlissingen verder vervoerd worden. Zo ver kwam het dus niet. In totaal verwijderden douaniers in één van de containers 576 pakketten uit de dozen. Uit de tweede container werden 612 pakketten in beslag genomen. In totaal wogen de pakketten 317 kilogram netto.

HARC-team

Het HARC-team, een inmiddels 28 jaar oud samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.