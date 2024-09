Verkeersboetes worden in 2025 hoogste ooit en dus 'onbetaalbaar'

'Steeds grotere sprongen'

'Verkeersboetes zijn in Nederland al jaren een gevoelig onderwerp. Ze stijgen vrijwel elk jaar, soms met een paar euro, maar steeds vaker zie je grotere sprongen. Dat blijkt opnieuw nu het Ministerie van Justitie en Veiligheid de nieuwe boetebedragen voor 2025 heeft vrijgegeven', aldus AutoRAI.nl.

Parkeren op invalidenplaats zonder geldige kaart: 500,- euro

De hoogste boete bedraagt maar liefst 500,- euro. Deze kun je in je brievenbus verwachten nadat je hebt geparkeerd op een invalidenparkeerplaats zonder geldige kaart. Wanneer je nog weleens door het rode verkeerslicht rijdt of rechts in plaats van links inhaalt dan zou ik me als ik jou was toch meer even opnieuw bedenken. Je portemonnee is bij elk van deze twee overtredingen zomaar in een klap 310,- euro leger. En als je het gaspedaal weleens te diep intrapt dan kan de boete volgend jaar oplopen tot wel 510,- euro.

CJIB envelop in je brievenbus? Betaal op tijd!

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is in Nederland verantwoordelijk voor het innen van de verkeersboetes en dat doen ze met volle overtuiging. Als je daarnaast ook nog eens niet op tijd betaald wordt de boete met nog eens 50% verhoogd. Denk je dan ik betaal gewoon niet dan wordt het oorspronkelijke boetebedrag nog eens verdubbeld.

Overzicht van alle verkeersboetes 2025

Je kunt via deze link het overzicht vinden van alle verhoogde verkeersboetes voor 2025.